Названо время вылета самолета с Навальным в Германию

21.08.2020, 22:08, Новости дня

Омские врачи готовы перевезти блогера Алексея Навального в аэропорт, чтобы отправить его в Германию на лечение. По просьбе немецкой медицинской бригады вылет будет задержан до утра, сообщил региональный минздрав.

«Врачи БСМП №1 сообщают о своей готовности транспортировать пациента в аэропорт. По просьбе немецкой медицинской бригады вылет будет задержан до утра 22 августа. Это объясняется требованиями профсоюза авиаперевозчиков ФРГ, которые регламентируют условия работы летного состава», – сказали в омском минздраве.

Там добавили, что перед длительным перелетом пилотам нужен отдых.

В ведомстве также отметили, что «после принятия решения о транспортировке Алексея Навального по просьбе родственников в одну из клиник Германии подготовлены все необходимые документы».

Тем временем, супруга блогера Юлия подписала заявление с просьбой о транспортировке мужа. Она указала, что предупреждена о вероятности ухудшения его состояния, отметили в минздраве, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

«Юлия Борисовна Навальная подписала заявление с просьбой о транспортировке супруга, в котором указала, что предупреждена о вероятности ухудшения его состояния при перелете. Представитель немецкой медицинской бригады подписал документ об ответственности за жизнь пациента после доставки его на борт», – говорится в сообщении.

Ранее в пятницу главврач БСМП № 1 Александр Мураховский заявил, что Навальный останется на лечении в учреждении до стабилизации состояния. Омские врачи не рекомендуют, но и не запрещают транспортировку Навального в зарубежную клинику, поскольку перелет может сказаться негативно на его состоянии. Мураховский уточнил, что три лаборатории не выявили у блогера признаков отравления.

Напомним, в четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. В омской больнице рассказали, что он находится в тяжелом состоянии в реанимации. Транспортные полицейские организовали проверку информации о том, что Навальный мог отравиться в аэропорту Томска.

Затем медики исключили ряд диагнозов у впавшего в кому Навального: инфаркт, инсульт, а также заражение коронавирусом. Заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Анатолий Калиниченко заявил, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен.