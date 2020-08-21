Российские военные призвали Турцию остановить насилие в Сирии

21.08.2020, 22:08, Новости дня

Турция должна остановить насилие на территории подконтрольных ей вооруженных формирований в Сирии, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

«Призываем турецкую сторону принять меры для обеспечения порядка на занятых ВС Турции территориях и прекращения криминальных действий подконтрольных ей вооруженных формирований», – передает его слова РИА «Новости».

Щербицкий добавил, что сирийцы жалуются военным РФ на насилие со стороны протурецких вооруженных формирований, находящихся в зоне операции «Источник мира».

«В Центр по примирению враждующих сторон и органы власти Сирийской Арабской Республики поступают обращения от населения северо-восточных районов Сирии с жалобами на произвол протурецких вооруженных формирований, дислоцированных в зоне проведения операции ВС Турции «Источник мира», – отметил он.

Глава Центра отметил, что «сирийской стороной неоднократно фиксировались случаи насильственных действий боевиков в отношении мирных жителей оккупированных территорий».

«Отмечаются многочисленные боестолкновения между различными отрядами боевиков, в результате чего гибнут мирные жители. Подобные противозаконные действия ведут к масштабному социально-экономическому кризису и ставят под угрозу жизнь и здоровье тысяч мирных сирийских граждан», – сказал Щербицкий.

Боевики протурецких группировок расхищают имущество граждан, их урожай, а также оборудование объектов водо- и электроснабжения. Последний случай произошел15 августа в городе Рас-Эль-Айн, где членами группировки «Фиркат Хамза» с целью продажи было похищено свыше 500 метров электрического кабеля и трубы, используемые для прокладки и ремонта ирригационных систем.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о начале операции «Источник мира» в Сирии против курдов.

Президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле заявил, что Турция не будет выводить своих военных из Сирии до тех пор, пока об этом не попросит народ этой страны.

Газета ВЗГЛЯД писала, что турецкая операция перевернула военную ситуацию в Сирии.