Появились данные о нахождении ребенка под завалами дома в Ярославле
21.08.2020, 22:08, Новости дня
Под завалами в жилом доме в Ярославле, по предварительной информации, может находиться ребенок, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Есть информация предварительная, что, возможно, находится под завалами ребенок», – приводит сообщение пресс-службы регионального главка МЧС ТАСС.
Ранее в пятницу в панельной десятиэтажке по улице Батова в Ярославле произошел взрыв газа, в результате обрушились перекрытия с шестого по первый этажи здания. Погиб один человек, еще четверо пострадали. Губернатор региона Дмитрий Миронов поручил правительству оказать пострадавшим всю необходимую помощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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