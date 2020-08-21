В Ярославле в жилом доме после взрыва газа обрушились два этажа

21.08.2020, 22:00, Разное

Один человек погиб.

В результате взрыва газа в десятиэтажном доме на улице Батова в Ярославле обрушились обрушились элементы здания с третьего по пятый этаж. Погибла женщина, четверо человек пострадали, пишут РИА Новости со ссылкой в пресс-службе МЧС.

Под завалами могут находиться люди, из здания эвакуируют жильцов, в том числе и через окна с помощью подъемника, пишет NGS55. Всего из разрушенного дома эвакуировали более 60 человек, сообщило правительство области. На месте работают пожарные и спасатели.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, газ взорвался в квартире на четвертом этаже. Всего в доме находятся 199 квартир.