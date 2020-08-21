Врач-иммунолог рассказал, когда эпидемия коронавирусной инфекции в России пойдет на спад

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21.08.2020, 21:53, Разное

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, когда эпидемия коронавируса в РФ пойдет на спад. По словам специалиста, это случится естественным путем по окончанию сентября месяца.
Владислав Жемчугов подчеркнул, благодаря введению ограничительных мер появилась возможность контролировать скорость распространения и заражения COVID-19. По мнению медика, после формирования так называемой «иммунной прослойки» из людей, переболевших вирусом, эпидемия угаснет. В то же время иммунолог предупреждает, угроза появления локальных вспышек коронавируса все еще существует, поэтому их необходимо отслеживать. Чтобы оборвать осуществление контактов инфицированных людей со здоровыми необходимо ускорить время установления результатов теста ПЦР, чтобы от сдачи анализа проходило не более суток.

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян сообщил, согласно статистическим данным, всеми регионами страны преодолен пик заболеваемости, однако в некоторых из них ситуация продолжает быть опасной.



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