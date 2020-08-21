 

Наталья Сенчукова призналась в любви мужу Виктору Рыбину в его день рождения

21.08.2020, 21:53, Разное

Наталья Сенчукова в день рождения своего супруга Виктора Рыбина призналась ему в любви. Артист отмечает свое 58-летие.
Певица в своем микроблоге в Instagram опубликовала трогательное поздравление мужу, которое сопроводила его снимком. Наталья Сенчукова подчеркнула, все свои пожелания скажет возлюбленному лично, так как он не зарегистрирован ни в одной из социальных сетей и до этого времени использует кнопочный телефон. Однако артистка поделилась, все 30 лет в браке с супругом она была безумно счастлива, чего пожелала и всем фолловерам. Подписчики микроблога присоединились к поздравлениям, отметив солиста группы «Дюна» как «самого позитивного человека» и пожелав ему здоровья, счастья и успехов в творчестве. Использование Виктором Рыбиным до этого времени кнопочного телефона стало неожиданностью для пользователей Сети. Они отметили, что хотели бы лично пообщаться с любимым исполнителем.

Супруги воспитали общего 21-летнего сына Василия, и им очень гордятся. Он учится во МГИКе на режиссера театральных представлений. У Виктора Рыбина также есть дочь Мария от второго брака, с которой он и его семья поддерживают хорошие отношения.



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