 

В доме в Ярославле после взрыва газа обрушились перекрытия еще трех этажей

21.08.2020, 21:48, Новости дня

В результате взрыва газа в жилом доме в Ярославле обрушились перекрытия с шестого по первый этажи здания, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Произошло разрушение межэтажных перекрытий с первого по шестой этажи, повреждено десять квартир», – цитирует ТАСС сообщение региональных властей.

В пятницу в жилом доме в Ярославле произошел взрыв газа, сообщалось о разрушении перекрытий трех этажей. Погиб один человек, еще четверо пострадали.

Губернатор региона Дмитрий Миронов поручил правительству оказать пострадавшим всю необходимую помощь. Следственный комитет возбудил уголовное дело.



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