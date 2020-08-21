 

Экс-замдиректору ФСИН Коршунову предъявили новое обвинение

21.08.2020, 21:48, Новости дня

Следственный комитет РФ предъявил новое обвинение экс-заместителю директора ФСИН Олегу Коршунову по статье «Мошенничество в особо крупном размере», сообщил адвокат одного из фигурантов дела Владимир Жеребенков.

«Экс-заместителю директора ФСИН РФ Олегу Коршунову предъявлено новое обвинение по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, ущерб составил 94,6 млн рублей», – цитирует ТАСС адвоката.

По словам Жеребенкова, по делу проходят три человека – Андрей Угланов, бывший фактический владелец компании «Юнистрой», бывший руководитель учрежденного ФСИН ФГУП «Строительное управление 23» Валерий Каклюгин и бывший генеральный директор «Юнистроя» Майя Гагуа. Жеребенков – адвокат Угланова.

Коршунова признали виновным в растратах при поставках сахара и топлива и назначили наказание в виде 9 лет колонии общего режима. По версии следствия, в 2016 году Коршунов и Алексеева привлекли предпринимательницу Марину Дюкову к участию в аукционах на поставку сахара и топлива для ФСИН по завышенной стоимости, ущерб составил более 155 млн рублей.

Напомним, Коршунов был задержан в сентябре 2017 года. По некоторым данным, речь шла о недостаче при строительстве СИЗО «Кресты-2».

Тогда же была арестована предпринимательница Марина Дюкова, в ноябре 2018 года ее приговорили к 2,5 годам колонии за преступный сговор с Коршуновым.



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