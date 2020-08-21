Симферополь и прилегающие населенные пункты могут остаться без воды – Совмин Крыма

21.08.2020, 21:35, Новости дня

Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы переводят на ограниченный график подачи воды, сообщили в российском Совете министров Крыма.

Российские чиновники рассказали, что уровень воды в Аянском, Симферопольском и Партизанском водохранилищах упал до критического.

“Поскольку Симферопольское, Аянское и Партизанское водохранилища питаются только за счет дождей и таяния снегов, для предупреждения ухудшения ситуации, принято вынужденное решение о введении поэтапного ограничения водоснабжения”, – подчеркнули крымские чиновники.

Уважаемые жители Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов!В столице Крыма и прилегающих 39 населенных… Posted by Совет министров Крыма on Neljapäev, 20. august 2020

В администрации Симферополя уточнили, что ограничат подачу воды в три этапа.

Первый этап пройдет в ночь с 23 на 24 августа. Суточный отбор воды снизят до 140 тыс. м³ и отключат горячее водоснабжение. Второй этап: с 31 августа по 7 сентября. Отбор воды уменьшат до 120 тыс. м³ в сутки и введут подачу воды по графику. Третий этап начнется 7 сентября. Подачу воды снизят до 100 тыс. м³ в сутки и будут подавать по часам – утром и вечером.

Графики подачи воды опубликованы на сайте крымского правительства.

Власти города сообщили о закупках баков для воды для детских садов и общеобразовательных учреждений. О сокращении расхода воды предупредили также тех, кто использует спецтехнику и посудомоечные машины. Власти предложили жителям районов перейти на одноразовую посуду.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию “Крым.Реалии”, эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от “Слуги народа” Юрий Аристов сообщил журналистам программы “Схемы” (“Радіо Свобода”), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

7 августа премьер-министр Украины заявил, что поставки пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.