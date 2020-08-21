 

Зеленский отрицает, что использует служебные поездки для агитации за “Слугу народа”

21.08.2020, 21:35, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в комментарии “Радіо Свобода”, что не использует служебные поездки для агитации за партию “Слуга народа”.

“Я работаю на государство Украина. Я сегодня приехал, мы решили много вопросов. Я не знаю, при чем здесь символика к мосту, который не делали. Пусть Комитет [избирателей Украины] построит этот мост вместо меня. Пусть после этого комитет спросит у бывшего президента [Петра Порошенко], которого они все очень любят, почему завод “Паллада” за пять или 10 лет не получил ни одного контракта”, – сказал Зеленский.

Комитет избирателей Украины (КИУ) в ответ на критику президента напомнил ему о полномочиях главы государства.

“Представители КИУ работают на украинских выборах в качестве наблюдателей, членов избирательных комиссий, тренеров по избирательному законодательству, предоставляют консультации органам государственной власти и разрабатывают просветительские материалы для избирателей. Но мосты в КИУ не строят. Строительство мостов не относится к компетенции общественных организаций точно так же, как не относится к полномочиям президента Украины”, – подчеркнули в КИУ.

Чому КВУ не будує мости? Так Президент України В. Зеленський відреагував на заяву Комітету виборців України про те, що…

Posted by КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ on Reede, 21. august 2020

В КИУ заявили, что 19 августа во время рабочей поездки Зеленского в Запорожье и 20 августа  в Херсон на сцене, где выступал президент, имелись материалы с признаками агитационных, размещенные в пользу политической партии “Слуга народа”. Зеленский проводил выступление на фоне баннеров с логотипом “Слуги народа” и надписью “Зе! місцеві”.

Выборы в местные органы власти в Украине назначены на 25 октября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / На очистном сооружении в Китае произошел взрыв, есть пострадавшие

02.08 / Трампа упрекнули в отсутствии стратегического подхода к отношениям с Россией

07.07 / Политика: Чего не хватает Украине для «битвы за Севастополь»

29.07 / Ryanair запустит рейсы в Афины и Барселону из Одессы

19.08 / В МВД Беларуси заявили, что не собираются публично осуждать своих коллег за действия на митингах

01.07 / Транзит газа через Украину в июне вырос на 50% по сравнению с маем – оператор ГТС

26.06 / Отказавшегося надеть маску пассажира смогли снять с рейса на Москву только с помощью ОМОНа

29.06 / В Петербурге завели дело из-за вульгарной рекламы кафе

15.08 / Правительство расширило перечень субсидируемых авиарейсов

26.07 / Министр спорта оценил вероятность исключения ВФЛА из World Athletics

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска