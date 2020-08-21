Зеленский отрицает, что использует служебные поездки для агитации за “Слугу народа”

21.08.2020, 21:35, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в комментарии “Радіо Свобода”, что не использует служебные поездки для агитации за партию “Слуга народа”.

“Я работаю на государство Украина. Я сегодня приехал, мы решили много вопросов. Я не знаю, при чем здесь символика к мосту, который не делали. Пусть Комитет [избирателей Украины] построит этот мост вместо меня. Пусть после этого комитет спросит у бывшего президента [Петра Порошенко], которого они все очень любят, почему завод “Паллада” за пять или 10 лет не получил ни одного контракта”, – сказал Зеленский.

Комитет избирателей Украины (КИУ) в ответ на критику президента напомнил ему о полномочиях главы государства.

“Представители КИУ работают на украинских выборах в качестве наблюдателей, членов избирательных комиссий, тренеров по избирательному законодательству, предоставляют консультации органам государственной власти и разрабатывают просветительские материалы для избирателей. Но мосты в КИУ не строят. Строительство мостов не относится к компетенции общественных организаций точно так же, как не относится к полномочиям президента Украины”, – подчеркнули в КИУ.

Чому КВУ не будує мости? Так Президент України В. Зеленський відреагував на заяву Комітету виборців України про те, що… Posted by КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ on Reede, 21. august 2020

В КИУ заявили, что 19 августа во время рабочей поездки Зеленского в Запорожье и 20 августа в Херсон на сцене, где выступал президент, имелись материалы с признаками агитационных, размещенные в пользу политической партии “Слуга народа”. Зеленский проводил выступление на фоне баннеров с логотипом “Слуги народа” и надписью “Зе! місцеві”.

Выборы в местные органы власти в Украине назначены на 25 октября.