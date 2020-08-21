МВФ планирует продолжить сотрудничество с Украиной

21.08.2020, 21:35, Новости дня

Международный валютный фонд намерен продолжить сотрудничество с Украиной в рамках программы stand-by, однако когда состоится визит новой миссии, которая должна оценить прогресс правительства и Нацбанка в выполнении требований Фонда, неизвестно. О этом сообщает hromadske 21 августа.

“Дискуссии по поводу выполнения параметров и показателей (кредитной) программы продолжаются, дату начала работы миссии МВФ относительно первого пересмотра программы пока еще не определили”, – отметил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Условиями для получения Украиной денег от Фонда являются завершение реформы таможенной и налоговой служб, утверждение плана работы с неработающими кредитами.

“Важно, чтобы текущая экономическая политика отвечала критериям, на которых основан Меморандум об экономической и финансовой политике, и чтобы содержание и временные рамки плана реформ были как можно понятнее. По этим вопросам и продолжаются дискуссии”, – сказал Люнгман.

Новую программу сотрудничества с Украиной исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня, речь идет о выделении $5 млрд. Эту сумму решили перечислить четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша кредита Международного валютного фонда.

Директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс заявил в июне, что МВФ планирует в сентябре этого года провести первый обзор выполнения Украиной программы stand-by. По его результатам МВФ примет решение о выделении следующего транша. Райс говорил, что нынешняя программа МВФ нацелена на помощь Украине в решении проблем, связанных с пандемией COVID-19.

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко считает, что Украина успешно движется по выполнению положений меморандума о сотрудничестве с МВФ. По его словам, точные даты получения очередного транша кредита будут известны в конце августа.