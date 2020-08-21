 

МВФ планирует продолжить сотрудничество с Украиной

21.08.2020, 21:35, Новости дня

Международный валютный фонд намерен продолжить сотрудничество с Украиной в рамках программы stand-by, однако когда состоится визит новой миссии, которая должна оценить прогресс правительства и Нацбанка в выполнении требований Фонда, неизвестно. О этом сообщает hromadske 21 августа.

“Дискуссии по поводу выполнения параметров и показателей (кредитной) программы продолжаются, дату начала работы миссии МВФ относительно первого пересмотра программы пока еще не определили”, – отметил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Условиями для получения Украиной денег от Фонда являются завершение реформы таможенной и налоговой служб, утверждение плана работы с неработающими кредитами.

“Важно, чтобы текущая экономическая политика отвечала критериям, на которых основан Меморандум об экономической и финансовой политике, и чтобы содержание и временные рамки плана реформ были как можно понятнее. По этим вопросам и продолжаются дискуссии”, – сказал Люнгман.

Новую программу сотрудничества с Украиной исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня, речь идет о выделении $5 млрд. Эту сумму решили перечислить четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша кредита Международного валютного фонда.

Директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс заявил в июне, что МВФ планирует в сентябре этого года провести первый обзор выполнения Украиной программы stand-by. По его результатам МВФ примет решение о выделении следующего транша. Райс говорил, что нынешняя программа МВФ нацелена на помощь Украине в решении проблем, связанных с пандемией COVID-19.

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко считает, что Украина успешно движется по выполнению положений меморандума о сотрудничестве с МВФ. По его словам, точные даты получения очередного транша кредита будут известны в конце августа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Демонстранты штурмовали здание сербского парламента

02.08 / Ливийская армия Хафтара обратилась к США

29.06 / Названа дата открытия кинотеатров в России

13.08 / Харрис осудила Трампа за его реакцию на коронавирус. Сторонники президента говорят, что он спас жизни людей

24.07 / Турция решила провести реставрацию собора Святой Софии

09.07 / На заседании ТКГ Украина обсудила прекращение огня и предварительно согласовала 13 участков для разминирования

21.08 / США ввели санкции против 14 граждан Ирана

15.08 / Под Офисом президента прошла акция протеста. Ее участники требовали проведения местных выборов в Луганской области

01.08 / Украина движется по “желтому” сценарию распространения COVID-19 – Ляшко

31.07 / Эксперт объяснил боязнь Трампа голосования по почте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска