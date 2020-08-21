В бюджетном смартфоне Nokia 3.4 установят процессор Snapdragon 460

21.08.2020, 21:30, Новости дня

В базе данных Geekbench появилась информации о скором выходе на рынок новой модели Nokia 3.4. Как стало известно из источников в финской компании HMD Global, которой сейчас принадлежит мобильное подразделение Nokia, готовится презентация бюджетного смартфона с процессором Snapdragon 460.

По имеющейся информации, процессор работает с тактовой частотой 1,8 ГГц. Объем оперативной памяти в гаджете равняется трем гигабайтам. На смартфоне будут устанавливать операционную систему Android 10.

Разработчик пообещал не захламлять устройство никому не нужными приложениями. Как пояснили эксперты, используемый процессор отлично справляется со всеми базовыми функциями, но очень не любит, когда его отвлекают всяким «мусором».