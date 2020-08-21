 

В бюджетном смартфоне Nokia 3.4 установят процессор Snapdragon 460

21.08.2020, 21:30, Новости дня

В базе данных Geekbench появилась информации о скором выходе на рынок новой модели Nokia 3.4. Как стало известно из источников в финской компании HMD Global, которой сейчас принадлежит мобильное подразделение Nokia, готовится презентация бюджетного смартфона с процессором Snapdragon 460.

По имеющейся информации, процессор работает с тактовой частотой 1,8 ГГц. Объем оперативной памяти в гаджете равняется трем гигабайтам. На смартфоне будут устанавливать операционную систему Android 10.

Разработчик пообещал не захламлять устройство никому не нужными приложениями. Как пояснили эксперты, используемый процессор отлично справляется со всеми базовыми функциями, но очень не любит, когда его отвлекают всяким «мусором».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Живого пациента отказались выпускать из морга в Колумбии

28.06 / В сети опубликованы снимки умных часов Huami Zepp E

28.07 / Суд отказал в объединении дел сестер Хачатурян

29.06 / Историк Соколов потребовал опубликовать переписку со своей жертвой

06.08 / Абромавичюс подтвердил планы уйти с должности гендиректора “Укроборонпрома”

30.06 / Уровень доверия украинцев Зеленскому резко снизился

20.07 / Дочь Кадырова прокомментировала санкции США

01.07 / За неделю на Донбассе ликвидировали 10 боевиков – штаб ООС

04.08 / Эпидемия COVID-19. В реанимациях Ивано-Франковска не осталось свободных мест

05.08 / Мишустин снял ограничения на въезд в Калининград на поезде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска