Эксперты о заявлениях Лукашенко о якобы вмешательстве США в дела Беларуси

21.08.2020, 21:19, Новости дня

Эксперт Атлантического совета Марк Симаковски считает, что заявления Лукашенко о том, что США якобы стоят за событиями в Беларуси являются странными, учитывая, что отношения между Вашингтоном и Минском заметно потеплели в последнее время. Госсекретарь посетил белорусскую столицу в прошлом году, были подписан ряд соглашений, а также принято решение об обмене послами.

«Доказательств заявлениям Лукашенко просто нет. Мы не видим размещения западных военных на границах с Беларусью, которые могли бы вызвать повышенную тревогу. Очевидно, что Лукашенко ищет козла отпущения. И самый удобный козел отпущения для него – Запад. Откровенно говоря, эта администрация, особенно президент Трамп, с его теплыми отношениями с президентом Путиным, не собиралась предпринимать какие-либо шаги в стремлении подорвать позиции Лукашенко перед выборами. Правильным шагом со стороны администрации является то, что после сфальсифицированных выборов, она поддерживает проведение новых выборов, потенциально готова ввести санкции в отношении официальных лиц Беларуси, которые способствовали нарушению прав человека в Беларуси. Это в корне отличается от попыток каким-то образом свергнуть правительство Беларуси, в чем правительство Соединенных Штатов не заинтересовано»«», — считает Марк Симаковски.

Марк Симаковски добавляет, что своими заявлениями Лукашенко стремится продемонстрировать Владимиру Путину, что он является самой лучшей кандидатурой для Москвы в Минске, которая способна предотвратить распространение влияние Запада. По его словам, нынешняя ситуация с выборами существенно отличается от предыдущих. Как дальше будет развиваться ситуация – предугадать сложно, отмечает Марк Симаковски.

«С уверенностью можно утверждать следующее. Во-первых, Лукашенко – отработанная политическая сила в Беларуси. Граждане Беларуси пресытились очередными сфальсифицированными выборами, неспособностью режима решать экономические проблемы соотечественников и с остановкой гражданской активности целого поколения в Беларуси – он при власти 26 лет, – подчеркнул эксперт Атлантического совета. –Если не будет вмешательства со стороны России, то это только вопрос времени, что Лукашенко уйдет из власти. Во-вторых, можно с уверенностью сказать, что Россия будет самым важным игроком в определении судьбы не только Лукашенко, но и Беларуси».

Ричард Вайц, эксперт Гудзоновского института в свою очередь отмечает, что своими обвинениями Лукашенко старается заручиться поддержкой Москвы, и что его пребывание у власти в интересах Кремля.

«Думаю, стратегия Лукашенко очевидна. Ему не хватает поддержки внутри страны, и он использует Москву как средство, чтобы остаться у власти. По его мнению, лучший способ добиться этого – заявить, что его правительство находится под угрозой не со стороны его собственного народа, а со стороны Соединенных Штатов и других западных стран. И что если Лукашенко потеряет власть, то Россия рискнет потерять контроль над Беларусью, что Минск окажется в орбите НАТО, как и многие из стран-соседей. Он уже неоднократно заявлял, что его свержения добиваются соседние страны, такие как Литва и Польша. Он винит во всем только их и белорусскую оппозицию. Он пытается доказать, то, что происходит в Беларуси – происходит не из-за недовольства белорусского народа его действиями, а из-за злонамеренных внешних сил. Неудивительно, что Соединенные Штаты попали в этот список, потому что Лукашенко надеется таким образом привлечь внимание Кремля», — считает Ричард Вайц.

По его словам, стратегия Москвы в вопросе протестов в Беларуси – выждать, а потом действовать.

«Мы также видим этот подход в отношении внутренних протестов в России: переждать их, дать людям выпустить пар, а затем контратаковать. Такую же стратегию в Гонконге использовал Китай. В Кремле предполагают, что они смогут удержать Лукашенко у власти, и что фактически эти протесты делают Лукашенко более уязвимыми для контроля со стороны Кремля, что в свою очередь означает, что в будущем он будет доставлять меньше хлопот», – подчеркивает Ричард Вайц.