Нейробиологи из Италии объяснили, чем опасно недосыпание для головного мозга

21.08.2020, 21:17, Разное

Нейробиологи из Италии объяснили, к каким опасным последствиям для головного мозга способно привести постоянное недосыпание. В период ночного отдыха в результате хронического стресса главный орган ЦНС может разрушать здоровые нейроны.

Сон – необходимая часть биологического цикла, позволяющая головному мозгу избавиться от ненужных синапсов. У тех, кто предпочитает ложиться спать поздно, функционирование механизма нарушается. Это чревато причинением вреда “клеток-уборщиков” важным связям центральной нервной системы, ответственным за когнитивные способности. В результате хронического недосыпа существенно повышается вероятность развития болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний.

Специалисты, представляющие Политехнический университет Марке, проводили эксперименты на грызунах, разделив из на четыре группы. В первой группе мыши спали 6-8 часов в сутки, животных во второй группе через время будили, чтобы создать ненормальные условия для отдыха ночью. Грызуны из третьего объединения не могли спать 24 часа, а подопытные с четвертой группы бодрствовали пять дней подряд. Исследование показало, что в головном мозге отдохнувших мышей было обнаружено меньшее количество астроцитов, являющихся нейроглиальными клетками, способными повреждать нейронные структуры.