Мнение: Уровень бедности в России, лишние деньги населения и рост потребительских кредитов

21.08.2020, 21:10, Разное

1. На Руксперте вышла статья со статистикой по уровню бедности в России согласно методике Всемирного банка:

…в качестве показателя международного порога бедности используются пороги в 1,9, 3,2 и 5,5 и 10 долларов в день. Показатели основаны на денежных критериях и не учитывают такие аспекты, как доступ к образованию, услугам здравоохранения, водо- и электроснабжению. Расчет показателей производится на основе паритета покупательной способности (ППС; рассчитывается на основе данных цен во всем мире) – это было сделано для того, чтобы цену одного набора товаров и услуг можно было корректно сопоставить во всех странах.

https://ruxpert.ru/Статистика:Уровень_бедности_в_России_по_оценке_Всемирного_Банка

Ожидаемо, в течение последнего десятилетия бедность в стране заметно снизилась – более чем в полтора раза. Несколько помешал этому процессу кризис 2014-2016 годов, однако он смог лишь замедлить, но не переломить общий тренд. Пенсионная реформа и вовсе никак не повлияла на общую картину.

2. У россиян, согласно исследованиям, всё больше лишних денег:

https://lenta.ru/news/2020/08/18/dengi/

В июле объем свободных денег в российских семьях вырос на 13,7 процента по сравнению с июнем, достигнув максимума для середины лета за последние несколько лет. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».

После покупки товаров повседневного спроса, в том числе продуктов, оплаты услуг ЖКХ, транспорта и связи у средней российской семьи осталось рекордно много — 28,3 тысячи рублей. Эту сумму она может потратить на погашение кредитов, оплату крупных покупок или развлечений либо отложить.

По сравнению с июлем 2019 года объем свободных денег оказался выше на 7,2 процента.

3. Есть и тревожные новости. В России опасно выросло число нецелевых потребительских кредитов:

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2020/08/17/836935-krediti-podesheveli

Тенденцию роста объемов, а также рекордно низкую полную стоимость кредита зафиксировали в июле эксперты Объединенного кредитного бюро (ОКБ). По предварительным данным ОКБ, работающего более чем со 600 финансовыми организациями, за первый месяц второго полугодия банки выдали 1,2 млн нецелевых потребительских кредитов (кредитов «наличными») на общую сумму 409 млрд руб. В сравнении с предыдущим месяцем количество займов выросло на 11%, их объем подрос на 10%.

Представители банков называют причиной такого роста позитивные потребительские настроения населения. Грустно, что граждане по-прежнему не готовы самостоятельно копить деньги на крупные покупки.