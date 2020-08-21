СК возбудил уголовное дело после взрыва в Ярославле

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21.08.2020, 21:08, Новости дня

Уголовное дело возбуждено после взрыва и обрушения перекрытий в жилом доме в Ярославле, сообщил Следственный комитет России.

«Следственными органами СУ СК РФ по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека»)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

На месте работают следователи и криминалисты регионального следственного управления, устанавливаются обстоятельства.

Прокуратура Ярославской области также инициировала проверку после взрыва газа в жилом доме в областном центре, передает РИА «Новости».

На место происшествия прибыли и.о. прокурора Дзержинского района Ярославля Андрей Кузьмин, и.о. прокурора Ярославля Любовь Созинова, и.о. прокурора Ярославской области Дмитрий Чумак, добавили в ведомстве.

Прокуратура намерена оценить исполнение требований законодательства при содержании газового оборудования и, при наличии оснований, принять меры реагирования.

Вечером в пятницу в жилом доме в Ярославле произошел взрыв газа, обрушились перекрытия трех этажей. В результате взрыва газа в погиб один человек, еще четверо пострадали.

Губернатор региона Дмитрий Миронов поручил правительству оказать пострадавшим всю необходимую помощь.



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