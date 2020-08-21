Schweriner Volkszeitung – аргументы противников «Северного потока — 2» — сущий вздор

21.08.2020, 21:05, Новости дня

Все противники «Северного потока — 2» приводят одни и те же несостоятельные «псевдоаргументы», пишет Schweriner Volkszeitung. Они говорят, что ЕС не нужен дополнительный газ, и он только попадает в большую «геополитическую зависимость» от Москвы, при этом лишая Украину транзитных сборов. Но дело в том, что все эти утверждения — «сущий вздор», убеждён автор статьи Михаэль Зайдель.



Reuters

Противники «Северного потока — 2» в США и Восточной Европе регулярно критикуют немецко-российский проект, но свою позицию они обосновывают «псевдоаргументами», пишет Schweriner Volkszeitung. Во-первых, они утверждают, что ЕС не нужен дополнительный газ из России, так как ещё до конца срока эксплуатации трубопровода, союз перейдёт на возобновляемые источники энергии. Во-вторых, Германия и другие подключённые к линии страны якобы попадают в «геополитическую зависимость» от Москвы. Ну и наконец, в-третьих, реализация этого проекта — «подлый» поступок по отношению к Украине, которая лишится транзитных сборов, что в свою очередь приведёт к дестабилизации страны, перечисляет автор статьи Михаэль Зайдель.

Администрация главы Белого дома Дональда Трампа, демократы в американском конгрессе, зелёные в Германии и Европе, политики в Польше и Прибалтике — все они «дуют в одну дудку». Но эти аргументы — «сущий вздор», особенно последний. Ведь если Берлин и Брюссель будут активно переходить на возобновляемые источники энергии, то это также отразится на транзите газа, объясняет издание: «Так получается «зелёной сделкой» ЕС хочет дестабилизировать Украину? Такое никому в голову не приходит».

К тому же несмотря на различные тактики и давление со стороны России, в ЕС никто не поспорит с тем, что Украина сама подрывает свой имидж надёжной страны-транзитёра, отмечает Зайдель. А виной всему системная коррупция и олигархия. Эксперты постоянно говорят о хищении доходов от транзита газа, хотя эти деньги должны идти на обновление инфраструктуры.

Утверждение же американцев, что из-за «Северного потока — 2» Европа попадает в зависимость от России, – это очень «примитивная критика», продолжает Schweriner Volkszeitung. Тем самым они подразумевают, что европейские политики настолько глупы, что не могут обойтись без помощи Овального кабинета. И это говорят те люди, которые на мировой арене сами грубо продвигают свои интересы без оглядки на союзников, да и к тому же обращаются к российским и украинским политикам за помощью в своей предвыборной кампании, отмечает автор.

Политика ценностей или политика прагматизма в чистом виде приводят к одним и тем же парадоксам, поэтому для достижения успеха необходим баланс. Пора отказаться от политики «в стиле пубертирующих хвастливых силачей», призывает Зайдель в заключение своего материала.