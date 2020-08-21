В гостях у Джона Ледженда и Крисси Тейген: экскурсия по их любимому особняку, который они решили продать из-за детей

21.08.2020, 20:55, Разное

Музыкант Джон Ледженд и модель Крисси Тейген поставляют новости СМИ практически каждую неделю: чего стоит только объявление о третьей беременности, сделанное с помощью нового клипа артиста! Теперь же Крисси поделилась с подписчиками своей Instagram-страницы, что в скором времени они переедут в новый дом. А их любимый особняк в Беверли-Хиллз, в котором семейство прожило несколько лет, теперь выставлен на продажу за 24 миллиона долларов. По данным издания People, такое решение пара приняла из-за детей: “Джон и Крисси хотят купить идеальный дом, в котором бы прошло детство их детей”.

Примечательно, что покупала пара недвижимость, ранее принадлежавшую Рианне, за куда меньшую цену: в январе 2016-го Джон и Крисси выложили за нее 14,1 миллионов долларов. После завершения сделки знаменитости наняли своего любимого дизайнера Дона Стюарта, который изменил интерьер особняка под их вкус.

Площадь дома составляет 790 квадратных метров, на которых расположились 7 спален, 8 ванных комнат, гардеробная, больше напоминающая какой-нибудь бутик, домашний кинотеатр, спортивный зал, игровая комната для детей, кухня, на которой Крисси вместе с мамой проводила очень много времени и на которой рождались рецепты для ее кулинарных книг.

Также недавно Крисси и Джон приобрели особняк по соседству с этим домом, но попроще – “всего” за 5,1 миллионов долларов.