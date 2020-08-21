США выделили Украине 18,3 млн долларов на борьбу с коронавирусом

21.08.2020, 20:48, Новости дня

Американские власти с начала пандемии нового коронавируса выделили Украине 18,3 млн долларов в виде медицинской и гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

«США предоставляют помощь по линии Госдепартамента и через Агентство США по международному развитию (USAID) … Украине на сумму примерно 18,3 млн долларов», – передает ТАСС сообщение американского внешнеполитического ведомства.

Там подчеркнули, что эти средства призваны «улучшить возможности местных учреждений здравоохранения по оказанию помощи больным и борьбе с дальнейшим распространением COVID-19», а также смягчить социально- экономические последствия «в том числе для затронутых конфликтом жителей на востоке Украины».

Ранее в Госдепе сообщили, что США с начала пандемии коронавируса выделили Украине 15,5 млн долларов в виде медицинской и гуманитарной помощи.

Сообщается также, что США оказали помощь Казахстану (более 3,1 млн долларов), Киргизии (около 900 тыс. долларов), Таджикистану (около 866 тыс. долларов), Туркмении (около 920 тыс. долларов), Узбекистану (около 3,9 млн долларов), Армении (2,7 млн долларов), Азербайджану (почти 3,6 млн долларов), Грузии (2,7 млн долларов), Молдавии (почти 2,2 млн долларов).

Газета ВЗГЛЯД сообщала, к чему привела США массовая раздача денег.