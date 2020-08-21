Ярославский губернатор дал поручения после взрыва газа в жилом доме

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21.08.2020, 20:48, Новости дня

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил, что поручил правительству региона принять все меры для эвакуации людей из дома в Ярославле, в котором произошел взрыв газа.

«В Ярославле на улице Батова в десятиэтажном доме произошел взрыв бытового газа. По предварительным данным один человек погиб, трое пострадали, пожарные оперативно прибыли к месту проишествия. Поручил правительству принять все необходимые меры по эвакуации пострадавших, отдал распоряжение задействовать все экстренные службы города», – сообщил Миронов у себя во «ВКонтакте».

Глава региона подчеркнул, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, а причины взрыва установит следствие.

Тем временем в МЧС сообщили, что после взрыва открыта горячая линия: 8-4852-79-09-01, передает ТАСС.

Вечером в пятницу в жилом доме в Ярославле произошел взрыв газа, обрушились перекрытия трех этажей. В результате взрыва газа в погиб один человек, еще четверо пострадали.



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