Материнский капитал разрешат использовать для пополнения счетов в букмекерских конторах

21.08.2020, 20:34, Разное

На прошедшем заседании Госдумы в первом чтении был принят законопроект о расширении возможностей по использованию материнского капитала. Государственную поддержку с 1 января можно будет потратить на пополнение счетов во всех крупных букмекерских конторах.

«Определенным стимулом к появлению такого законопроекта послужили принятые поправки в Конституцию, в частности, поправка о защите семейных ценностей. Мы изучили статистику по основным тратам молодых семей и увидели довольно четкий общественный запрос. Мы понимаем, что инвестиции, которые предлагаем молодым родителям, лежат в группе рискованных. Поэтому мы разрешили пополнять только счета, созданные как минимум за год до рождения ребенка. Это поможет как уберечь неопытных игроков от дополнительных убытков, так и бороться с незаконным обналичиванием средств. Хоть принятый законопроект и необычный, но мы верим, что никаких новых серых схем он не породит»,— поделился своим мнением депутат от ЛДПР Игорь Лудов.

Помимо пополнения счетов у букмекеров, средства из материнского капитала разрешат направлять на лечение алкогольной или наркотической зависимости. По мнению парламентариев, это поможет сделать такие оздоровительные услуги более популярными и в долгосрочной перспективе укрепит российские семьи.