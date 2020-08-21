 

Диетолог Светлана Соломеина объяснила, почему завтракать не обязательно

21.08.2020, 20:17, Разное

Диетолог Светлана Соломеина пояснила о преувеличенности пользы завтрака, как наиболее важного приема пищи на протяжении дня. По мнению специалиста, можно первый раз поесть и ближе к обеду.
Светлана Соломеина подчеркнула, в данное время очень популярно мнение, что богатая углеводами пища, употребленная в утреннее время, предаст организму больше энергии без вероятности появления избыточного веса, и это осуществляется по причине повышения чувствительности к инсулину. Однако, по словам диетолога, такая восприимчивость повышается только после восьмичасового голодания, именно такое количество времени в среднем люди тратят на ночной сон, поэтому, если первый раз употребить пищу и в 11 часов, результат останется прежним. В случае увеличения периода голодания чувствительность к инсулину еще повышается. Специалист отметила, не существует научных доказательств большей пользы первого приема утром, чем ближе к обеду.

Диетолог также рассказала, ощущение сытости зависит не от времени употребления пищи, а от ее качества, поэтому завтрак не связан с избавлением от лишнего веса.



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