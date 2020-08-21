Советские чекисты, под каким бы прикрытием ни работали, свято чтут традиции. На главвраче больницы, где лежит Навальный, клейма негде ставить

21.08.2020, 20:10, Новости дня

Люди (чекисты) в белых халатах.

Когда-то советские психиатры обнаружили новую, неведомую миру болезнь – вялотекущую шизофрению. Поражала она почти исключительно диссидентов. Собственно, именно она и была причиной их диссидентства. Один большой здравоохранительный начальник сказал мне в те годы: “Если человек идет с голыми руками на танк, то кто он? Псих!”

Советские чекисты, под каким бы прикрытием они ни работали, свято чтут традиции. И вот Александр Мураховский, главный врач больницы, в которой Навальный находится сейчас не столько на лечении, сколько в плену – его же не выпускают оттуда, несмотря на прибывший из Германии самолет и требования жены и брата, – объявил о научном открытии – новой болезни. “Нарушение обмена веществ”. Именно она, а вовсе не отравление, как говорили некоторые безответственные люди, – причина тяжелого состояния Навального.

Навальный – не первый заболевший. До него были Политковская, Кара-Мурза и многие другие.

Она проходит по-разному – у Литвиненко в Лондоне привела к летальному исходу. Развивается она от неправильного взгляда на мир, от того же, в сущности, диссидентства. От попытки противопоставить себя государству и скрепам, от нежелания ходить строем. Мне кажется, авторы заслуживают не только внеочередных званий, но и государственной премии.

Можно было бы долго еще стебаться, но ведь жизнь на волоске! Клейма на вас негде ставить, господин главный врач.

Источник: Leonid Gozman / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора