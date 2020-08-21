 

Иммунитета хватило на два месяца: Медик из Черновцов заболела COVID-19 второй раз

21.08.2020, 20:10, Новости дня

Медик скорой помощи из Черновцов Алиса Грищенко второй раз заразилась коронавирусом. О своем состоянии она рассказала в Facebook.

Грищенко полагала, что второй раз точно не заразится коронавирусом, а иммунитета после первого инфицирования у нее хватило всего на два месяца. 

“Наивно думала, что молния не попадает дважды…Попадает…Да, Я ЗАБОЛЕЛА ВТОРОЙ РАЗ…”, – написала она.

КОРОНАВІРУС 2….Не секрет, що в Україні друга хвиля COVID-19. Але чи в безпеці ті, хто вже перехворів? Я наївно…

Posted by Alisa Hrishchenko on Reede, 21. august 2020

Описывая свое состояние, девушка отметила, что не удивилась первым симптомам коронавируса. 

“Вновь резко повысилась температура, кашель, снова ПОЛНАЯ ПОТЕРЯ ЗАПАХА”, – рассказала медик.  

Она добавила, что не могла поверить в то, что рецидив болезни возможен.

“И на этот раз еще страшнее и тяжелее. Болезнь серьезная, непредсказуемая”, ­– предупредила Грищенко.

В конце сообщения она призвала украинцев носить маски, соблюдать гигиену и дистанцию, чтобы не заразить себя, своих родных и врачей.

По состоянию на вечер 21 августа в Украине зарегистрировано 100 643 случая COVID-19 (за сутки их стало на 2106 больше). Умерло от коронавируса 2207 человек (+23), вылечилось 51 078 (+637).

В Черновицкой области выявлено всего 8505 случаев заболевания COVID-19. На 21 августа в области коронавирус выявили у 208 человек. Умер 1 больной, выздоровело – 56.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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