 

В России произошел взрыв газа в многоэтажном доме. По данным СМИ, есть погибший

21.08.2020, 20:10, Новости дня

Вечером 21 августа в десятиэтажном доме на улице Батова, 5 в Ярославле взорвался газ. В результате взрыва обрушены три этажа. Об этом сообщает сайт “76.ru”.

После взрыва газа в многоэтажке произошло обрушение с пятого по  третий этаж. Проводится эвакуация жильцов дома, об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС.

По информации очевидцев, после взрыва в доме начался пожар.

По информации ТАСС, в доме 199 квартир. На месте пожара работают 29 единиц техники и 103 сотрудника МЧС.

 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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