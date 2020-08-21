ЖК «На Стрельбищенской» введен в эксплуатацию в Пензе

21.08.2020, 20:08, Новости дня

Торжественная церемония сдачи многоквартирного дома ЖК «На Стрельбищенской» состоялась в пятницу в Пензе, сообщила пресс-служба правительства региона.

Строительство объекта удалось завершить посредством предоставления земельных участков в рамках масштабного инвестиционного проекта, реализующегося в соответствии с законом Пензенской области «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков, привлекавших денежные средства граждан на строительство (создание) многоквартирных домов на территории Пензенской области», говорится в сообщении на сайте правительства области.

Подрядчик – ООО «Новое Решение» – принял на себя обязательства по завершению работ. Восстановлены права участников долевого строительства по 226 договорам долевого участия.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что процесс удалось благополучно завершить благодаря слаженной совместной работе областного правительства, компании-застройщика, администрации Пензы и инициативной группы жильцов.

«Активные, умные, грамотные люди объединились, принимали участие в оперативных совещаниях застройщика, контролировали выполненные работы, взаимодействовали с правительством и мэрией. Искренне рад, что совсем скоро вы въедете в свои квартиры. Объект был сложным, но я не сомневался, что дом будет достроен. Правительство Пензенской области и компания-застройщик выполнили свои обязательства. Благодарю всех, кто принимал участие в процессе завершения строительства», – подчеркнул Белозерцев.

Как сообщил председатель ЖСК «Единый» Павел Корчагин, в здание подаются вода, газ и электричество, завершена отделка мест общего пользования, включены лифты. Идет процесс регистрации квартир в Росреестре, с 30 августа начнется их передача собственникам.