 

Саудовская Аравия приостановила инвестиции в нефтеперерабатывающий комплекс в Китае

21.08.2020, 20:08, Новости дня

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приостановила инвестиции в строительство нефтеперерабатывающего комплекса стоимостью 10 млрд долларов в китайской провинции Ляонин, сообщило информационное агентство Bloomberg.

По данным агентства, решение было принято после консультаций с китайскими партнерами и связано с неопределенностью, сохраняющейся на мировом рынке нефти, передает ТАСС.

Агентство напомнило, что договоренность о реализации этого совместного проекта была достигнута в феврале прошлого года во время визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в Пекин и расценивалась как свидетельство намерений Саудовской Аравии укрепить свои позиции в Азии.

Обрушение цен на нефть и сокращение спроса на энергоносители в результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вынудили энергетические компании пересмотреть свои планы, отметило агентство. В этих условиях саудовская компания «намерена резко сократить капиталовложения с тем, чтобы в условиях низких цен на нефть сохранить размер дивидендов на уровне 75 млрд долларов».

В августе Bloomberg сообщило о намерении саудовской компании сократить капитальные вложения в 2021 году до 25 млрд долларов, что составляет почти половину от первоначально планировавшихся на эти цели 40-45 млрд долларов.

Ранее нефтегазовая Saudi Aramco публиковала свой финансовый отчет. Нефтяной гигант сообщил о падении чистой прибыли в первом полугодии на 51% из-за низких цен на нефть и спроса.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Саудовская Аравия сделала на рынке нефти большую ошибку.



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