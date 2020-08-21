Создана капсула, которая собирает образцы микрофлоры внутри тела

21.08.2020, 20:07, Новости дня

Учеными была создана уникальная капсула, которая состоит из абсорбирующего гидрогеля, содержащегося в полимерной оболочке.

Химический состав колпачка оболочки можно настроить так, чтобы во время воздействия на нее определенной части желудочно-кишечного тракта оболочка растворялась. После этого гидрогель втягивает пищеварительную жидкость, которая содержит бактерии. Во время этого процесса гель расширяется и давит на поршневой механизм внутри капсулы.

Подобный механизм позволяет задерживать собранные бактерии внутри и не позволяет абсорбировать другие бактерии. После выхода капсулы из пищеварительной системы естественным путем следует извлечь из нее гель и проанализировать состав попавших в него бактерий. Использование капсулы, по словам специалистов, является одноразовым.