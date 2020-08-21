Личное: Барынька и крепостные
21.08.2020, 20:05, Разное
Снежана Георгиева, известная тем, что её пряник часто мелькает в одном кадре с более скандальными товарками столичного полусвета, запилила в Инстаграм фотографию, которая меня шокировала.
Фото: Соцсети
Сотрудники ресторана, принадлежащего Георгиевой, набили татуировки логотипа компании.
Это какую же культуру неадеквата, лизоблюдства и страха нужно создать на рабочем месте, чтобы люди шли и себя клеймили! На радость тупой барыньке: ей — чисто по приколу выложить у себя в Инстаграме самоунижение людей, которые на неё работают.
У работников — наколки на всю жизнь, а барыньки — мимолётная фоточка в соцсети для эскортниц: «Все видели, какая я важная, как мои крепостные мне руки лижут?»
У людей — экономический кризис, неуверенность в завтрашнем дне, страх потерять работу и, как следствие, желание выслужиться перед барынькой, а у барыньки — очередная возможность подкормить своё эго.
А у вас на работе какая обстановка? Где работаете? Кем там себя ощущаете? Как к вам относится начальство?
Источник: Лена Миро
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