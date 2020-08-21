Продажи вторичного жилья в США в июле выросли на четверть

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21.08.2020, 19:55, Новости дня

Как сообщила в пятницу Национальная ассоциация риелторов (NAR), продажи вторичного жилья в США выросли в июле на рекордные 24,7%. Июль стал вторым подряд рекордным месяцем роста продаж жилья на фоне бума в сфере недвижимости по всей стране.

Продажи домов, таунхаусов, кондоминиумов и квартир в жилищных кооперативах возросли до 5,86 миллиона с учетом сезонных колебаний в июле, поскольку во всех регионах рост по сравнению с июнем выражался двузначными числами, сообщает NAR.

После резкого падения продаж в апреле и мае на фоне пандемии, рынок начал рост в июне, чему способствовали низкие ставки по займам.

«Рынок жилья уже давно прошел фазу восстановления и сейчас находится на подъеме с более высокими продажами домов по сравнению с периодом до начала пандемии», – говорится в заявлении главного экономиста NAR Лоуренса Юна.

Согласно отчету, в прошлом месяце продажи выросли на 8,7% по сравнению с июлем 2019 года – и только на Северо-Востоке США наблюдалось снижение продаж в годовом исчислении.

На фоне высокого спроса и низкого предложения домов средние цены продаж продолжили расти, увеличившись за месяц на 8,5% до 304 100 долларов. Количество домов, выставленных на продажу, упало на 2,6% в сравнении с июнем и более чем на 21% в сравнении с 2019 годом.

Кроме того, стремительно растут продажи новых домов, жилищное строительство и заявки на ипотеку, подсчитали в Ассоциации ипотечных банкиров.



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