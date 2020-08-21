Тбилиси: авиасообщение с Россией восстановится с учетом эпидемиологической ситуации

21.08.2020, 19:55, Новости дня

Россия не направляла Грузии официального предложения о возобновлении авиасообщения, хотя Тбилиси еще год назад говорил о том, что введение запрета Россией на полёты с Грузией было нецелесообразным. Так прокомментировала министр экономики Грузии Натия Турнава заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова насчет заинтересованности РФ в восстановлении прямого авиасообщения с Грузией в «ближайшем будущем».

«Нам неизвестно, принято ли российской стороной какое-либо официальное решение по поводу пересмотра ограничения. Подождем этого решения… Мы будем обсуждать это [вопрос восстановления авиасообщения] уже не только с точки зрения развития туризма, но и с учетом эпидемиологической ситуации», — заявила глава Минэкономики Грузии.

В свою очередь, представитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе отметил, что так как авиасообщение с Грузией прекратилось по инициативе Москвы, то соответственно, решение о его восстановлении должны принять в Москве.

«Если с российской стороны будет желание восстановить полеты, мы готовы поставить этот вопрос на повестку дня, однако все, конечно, зависит от эпидемиологической обстановки», — сказал Абашидзе.

Напомним, после того как, 20 июня прошлого года в Тбилиси начались мирные демонстрации в знак протеста против председательства на сессии Межпарламентского православного форума депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года «осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии» – «в целях их безопасности». Пресс-секретарь Кремля тогда сказал, что запрет будет действовать до тех пор, пока отношение к России не изменится.

«Дружеские узы и долгосрочные интересы»

Помимо авиасообщения, Сергей Лавров в своём интервью российским СМИ 21 августа прокомментировал и взаимоотношения России с Грузией в условиях отсутствия дипломатических отношений, которые были прерваны по инициативе Тбилиси в 2008 году, в результате российско-грузинской войны.

Согласно Лаврову, Россия «всецело поддерживает» инициированный в 2012 году правящей «Грузинской мечтой» курс на нормализацию двусторонних отношений. Хотя глава российского МИДа высказал неудовольствие тем, что «грузинским партнерам, периодически разыгрывающим в конъюнктурных целях антироссийскую карту, в этом плане явно недостает последовательности».

«Жизнь, тем не менее, берет свое», — заявил министр иностранных дел России и указал на развитие российско-грузинских экономических и туристических связей и высокие показатели взаимосвязи в данных сферах.

«Россия всегда дорожила дружескими узами с близким ей грузинским народом, с которым мы прожили в едином государстве под разными названиями не одно столетие. Убеждены, что скорейшее преодоление имеющихся разногласий, восстановление и полноценное развитие двусторонних связей отвечает долгосрочным интересам наших стран и народов», — заявил российский министр.

Оценки в Тбилиси

В ответ на высказывания Лаврова по поводу желания России преодолеть разногласия и восстановить отношения с Грузией, в Тбилиси заявили, что это станет возможным только тогда, когда Россия станет уважать суверенитет Грузии и её территориальную целостность.

Представитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе напомнил, что разрыв дипотношений между государствами был вызван российской оккупацией грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии и что полноценное восстановление отношений между странами зависит от позиции России по данному вопросу.

«Продолжается процесс милитаризации, бордеризации, воздвижения искусственных разделительных линий, ежедневно происходят грубые нарушения прав человека. Если Россия действительно хочет восстановить в полной мере дружественные отношения и двусторонние связи, она должна сначала приступить к выполнению своих международных обязательств, включая соглашение о прекращении огня от августа 2008 года, и дать ход реальному прогрессу на международных женевских переговорах», — заявил Абашидзе.

Спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе в своём комментарии для СМИ сказал, что Грузия не собирается идти на какие-либо уступки за счет своих национальных интересов и что восстановление дипотношений между странами станет возможным только после прекращения Россией оккупации грузинских территорий.

Одновременно в грузинской оппозиции восприняли новые послания Лаврова как призыв к Тбилиси отказаться от Абхазии и Цхинвальского региона.

«Восстановление отношений означает, что мы должны уважать территориальную целостность друг друга, соответственно ясно, что когда об этом говорит Лавров, он реально подразумевает то, что Грузия должна признать Абхазию и Цхинвальский регион отдельными государствами», — считают в оппозиционной «Европейской Грузии».

Эффект «мягкой силы»

Профессор грузинского Института государственного управления Торнике Шарашенидзе полагает, что заявление Сергея Лаврова отражает разработанный Россией нарратив насчет того, что якобы у российского руководства проблемы с грузинскими властями, а не с народом. Эксперт считает, что в Москве поняли, что на данном этапе «мягкая сила» гораздо более эффективна для усиления российского влияния в Грузии.

«В России поняли, что запрет на авиасообщение и ужесточение мер, что имело место после событий 20 июня прошлого года, в итоге не оправдали себя и что в их интересах была существующая до 20 июня ситуация, т.е. интенсивные отношения между людьми, массовые визиты туристов, культурный обмен и так далее», — считает Шарашенидзе.

Напомним, что в результате российско-грузинской войны, Москва в 2008 году признала независимость двух грузинских сепаратистских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и перебросила дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на данных территориях. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии – признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.