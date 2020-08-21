Британские онкологи перечислили основные симптомы рака почки

21.08.2020, 19:53, Разное

Британские онкологи из Cancer Research UK перечислили основные симптомы рака почки. У мужчин специфическим признаком злокачественной трансформации почечной ткани может быть появление варикоцеле.

Согласно статистике, рак почки составляет 2-3% всех онкологических заболеваний. Он может проявляться у людей старше 40 лет и чаще всего встречается у представителей сильного пола. Для заболевания характерен аномальный рост клеток в органах мочевыделительной системы. В большинстве случаев на ранних стадиях рак не сопровождается явными симптомами, поэтому он может обнаружиться только во время диагностики других нарушений в организме.

По словам экспертов, у мужчин на наличие рака почек может указывать варикозное расширение вен на яичках, известное в медицине, как варикоцеле. Проявление заболевания обычно характерно для правого яичка. Среди других симптомов онкологии парного органа оказались наличие крови в моче, постоянная боль в боку, пояснице, появление припухлости ниже ребер, усталость, потеря веса и аппетита, возникновение гипертонии, высокая температура, повышенная потливость в ночное время, опухание желез на шее, боль в суставах, появившаяся в мокроте кровь.

Онкологи объяснили, что риск развития опухоли в почках повышается из-за таких факторов как: курение, ожирение, постоянное повышенное кровяное давление, сахарный диабет, поликистоз или почечная недостаточность, воздействие мочегонных лекарственных средств, опасные условия труда, работа с нефтепродуктами, ионизирующее облучение, генетическая предрасположенность, возраст старше 60 лет.