Медики из Великобритании назвали семь предупреждающих симптомов рака легких

21.08.2020, 19:53, Разное

Медики из Великобритании назвали семь симптомов, способных предупредить о развитии рака легких. Признаки позволят избежать серьезных проявлений опасного заболевания дыхательной системы и помочь диагностировать его, как можно раньше.

В первую очередь следует обратить внимание на появление непрекращающегося кашля. По словам специалистов, представляющих Национальную службу здравоохранения Великобритании, появление нового вида кашля не всегда может указывать на онкологию. Этот симптом может быть вызван различными факторами и, если патологии нет, то он может пройти сам. О злокачественном процессе сигнализирует продолжительный кашель, который не проходит спустя три или четыре недели и проявляется с выделением большого количества мокроты. Эксперты также отметили, что кашель нельзя игнорировать, особенно сейчас, ведь он может быть одним из проявлений коронавируса.

Среди предупреждающих симптомов рака легких – изменение звучания голоса, появление хрипоты, наличие крови в мокроте, слабость, появление инфекций, хрипов и боли в области груди. Боль может усиливаться после смеха или кашля, объясняют онкологи. Если патологический процесс распространяется на другие зоны тела, то недуг сопровождается болью в костях, головной болью, мышечной слабостью, опущением век.