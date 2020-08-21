Мнение: Африканский век, репарации от колонизаторов и пузырь технокомпаний

21.08.2020, 19:49, Разное

1. В числе тех, кто выиграл от коронакризиса, внезапно оказались страны тропической Африки. То есть, конечно, там тоже произошёл экономический спад — однако и разрыв между африканскими и развитыми странами сократился, ибо на Западе падение оказалось больше:

https://lenta.ru/articles/2020/06/28/virus_africa/

Согласно прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), экономика Африки к югу от Сахары снизится по итогам года всего на 1,6 процента. При этом целый ряд стран продолжит экономический рост. Так, экономика Руанды должна вырасти на 3,5 процента вместо первоначально прогнозируемых 10, а Эфиопии — на 3,2 процента вместо 9. ВВП Кении увеличится на 1 процент, а Уганды — на 3,5 процента. Сильнее других от кризиса, вызванного последствиями пандемии COVID-19, пострадают наиболее развитые страны континента: Нигерия (минус 3,4 процента) и ЮАР (минус 5,8 процента).

Причина столь незначительного влияния пандемии коронавируса на экономику Африки кроется в том, что страны континента не так сильно встроены в экономические, туристические, образовательные, гуманитарные и другие международные цепочки, как государства Европы, Америки и Азии. Именно эти цепочки, являющиеся звеньями глобализации, и выступают, с одной стороны, основными каналами распространения коронавируса, а с другой — ущерба для экономики.

Однако дело не только в невысокой интеграции в мировую экономику, но и в демографии. От коронавируса сильнее всего страдают пожилые люди старше 60 лет, а средний возраст населения тропической Африки — 19 лет 7 месяцев.

Учитывая происходящее в США, начинаешь уже серьёзнее относиться к концепции «Африканского века», который, согласно надеждам африканских политиков и активистов, должен начаться в нынешнем столетии и прийти на смену «Американскому веку» — эпохе американского доминирования:

https://en.wikipedia.org/wiki/African_century

https://en.wikipedia.org/wiki/American_Century

2. Между тем, речь идёт уже не только о компенсации афроамериканцам за рабство. Отдельные африканские страны пытаются получить репарации от бывших колонизаторов:

https://ria.ru/20200817/1575855365.html

Мировые СМИ и в частности агентство деловой информации Bloomberg сообщают о том, что Бурунди вместе с Демократической Республикой Конго требуют репараций и компенсаций от Бельгии и Германии за их колониальное прошлое и преступления, совершенные в отношении этих двух африканских государств. Конкретно Бурунди сейчас официально требует от Германии и Бельгии выплатить 43 миллиарда долларов в качестве репараций.

Впрочем, претензии этого восточноафриканского государства не носят сугубо монетарный характер, но имеют еще и политическое и даже культурологическое измерение. Например, как подчеркивает Bloomberg, “Бурунди также хочет, чтобы Бельгия и Германия вернули архивные материалы и предметы, украденные в период с 1899 по 1962 год. В 2018 году сенат Бурунди назначил комиссию, в которую вошли историки и антропологи, для изучения влияния колониализма на страну. По словам Алоиса Батунгванайо, историка и докторанта Лозаннского университета, многие современные политические проблемы Бурунди восходят к указу бельгийского короля Альберта I о классификации населения по трем этническим группам”.

Бурундийцам можно только посочувствовать: практика европейских колониальных империй довела до совершенства методы воздействия на колонизируемые территории, которые позволяют “покалечить” местное общество таким образом, чтобы оно никогда не смогло построить хоть сколь-нибудь стабильную национальную идентичность или экономику. Этнические (иногда созданные на базе “придуманных” этносов) конфликты, искусственно проведенные границы между государствами и целенаправленная работа над “удерживанием на коротком поводке” местных элит, совмещенная с токсичной по сути, но красивой по форме филантропической работой, — все это обеспечивает вечную зависимость бывших колоний от их бывших метрополий, которые сохраняют почти все “бонусы” имперского прошлого, но уже без негативных имиджевых эффектов.<…>

Конго, страна, ставшая синонимом колониальных зверств эпического масштаба, потребовала компенсацию от Бельгии после того, как король Бельгии Филипп заявил в июне этого года, что он очень сожалеет о колониальных “ранах прошлого”, а в Антверпене был демонтирован памятник королю-колонизатору Леопольду.

Иван Данилов по ссылке сомневается, что европейцы когда-либо согласятся на выплачивание репараций Африке – жадность ещё никто не отменял, а с политической точки зрения европейским властям выгоднее заставлять народ каяться и подчиняться, но африканцам не платить.

Однако если мы предположим, что в США придёт к власти радикальная «чёрная партия» и действительно потратит триллионы на компенсацию неграм за рабство, а латиноамериканцам – за геноцид индейцев, то вполне логично, что следующим шагом Справедливых Штатов Америки будет попытка заставить союзников в ЕС расплатиться по своим историческим долгам.

3. В возникновении коронавируса не без оснований обвиняют Китай, причём западные конспирологи подозревают здесь не просто следствие варварских пищевых привычек отдельных китайцев, а спланированную акцию китайских спецслужб. Мол, кризис ударил по антикитайскому президенту Трампу, а сам Китай экономически пострадал заметно меньше других государств.

Однако, если уж искать, кому эпидемия оказалась не просто выгодной, а сверхвыгодной, то это будут американские технологические компании. На фоне роста спроса на цифровые услуги во время карантина акции техногигантов взмыли до небес:

https://lenta.ru/news/2020/08/19/apple_win/

В ходе торгов в среду, 19 августа, капитализация Apple превысила два триллиона долларов. Ни одна американская компания ранее не оценивалась так высоко, с марта ее котировки выросли в два раза, сообщает Reuters.

Стоимость акции Apple поднялась на 1,4 процента до 468,63 доллара. Инвесторы оценили тот факт, что пользователи Apple продолжили покупать ее продукцию даже во время кризиса, связанного с пандемией коронавируса, и при закрытии торговых точек. При этом доходы Apple в июне выросли по всем категориям и во всех географических регионах.

В настоящее время капитализация главных технологических корпораций США (Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet) превысила шесть триллионов долларов.

Джефф Безос, – владелец Амазона, – ещё не так давно отмечал 100-миллиардный рубеж своего состояния, а теперь у него уже почти 200 миллиардов, при этом его опасный политический недруг, президент Трамп, может проиграть грядущие выборы.