Российский истребитель перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем

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21.08.2020, 19:48, Новости дня

Истребитель Су-30СМ в пятницу совершил перехват американского самолета-разведчика RC-135 над Черным морем, сообщил Национальный центр управления обороной.

Средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря зафиксировали движущуюся к российской границе воздушную цель, передает ТАСС со ссылкой на сообщение центра.

«В воздух был поднят истребитель Су-30СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США», – добавили в ведомстве.

Разведчик развернулся в сторону от российской границы, после чего истребитель вернулся на аэродром базирования.

«Весь полет российского истребителя Су-30СМ проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации американским самолетом не допущено», – заключили в Центре.

В четверг истребитель Су-30М перехватывал самолеты-разведчики Франции и Великобритании над Черным морем



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