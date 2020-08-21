ТНТ обнародовал дату премьеры четвертого сезона сериала “Фитнес”

21.08.2020, 19:23, Разное

Над новой частью картины работал режиссер Кирилл Васильев.

Спродюсировала сериал “Фитнес” компания Yellow, Black&White.

В четвертом сезоне картины главная героиня Ася займет

должность директора фитнес-клуба “Суперфит”. Она изо всех сил будет стараться соответствовать

образу деловой леди, однако происходящие вокруг события поставят девушку перед сложным выбором. Героине придется решить, чего она хочет на самом деле –

карьеры или счастья в личной жизни.

Тем временем в фитнес-клубе кипят страсти. Олег становится

частью странного бизнеса, в который ввязывается, чтобы вернуть Полину. Йог

Володя в депрессии: его бросила девушка, спасти парня пытается Рафик. Между тем Марина

опасается краха своих отношений.

Напомним, съемки четвертого сезона сериала “Фитнес” стартовали в середине июня. В новых сериях к проекту присоединилась актриса Софья

Донианц. Девушке досталась роль психолога Евы. Свою героиню Донианц называет

странной. Персонаж, по мнению артистки, не выписывается в окружающий ее мир. Сериал “Фитнес” для Софьи стал своеобразным дебютом. Актриса

ранее не работала в ситкомах.