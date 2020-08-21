 

Адвокат Агаты Муцениеце рассказала, почему актриса отказалась сниматься с Павлом Прилучным в сериале «В клетке»

21.08.2020, 19:17, Разное

Адвокат Агаты Муцениеце Жанна Маргулис пояснила о причинах отказа актрисы сниматься в продолжении сериала «В клетке» вместе с Павлом Прилучным. По словам юриста, на ее клиентку оказывалось определенное давление со стороны экс-супруга через его представителей.
Жанна Маргулис подчеркнула, в этой ситуации налицо понуждение к заключению договора, что запрещено законодательством РФ, однако Прилучный по каким-то причинам решил закрыть на эти факты глаза. По словам адвоката, законом предусмотрен ультиматум лишь когда речь идет о завещании, а это совсем иной случай. Ранее звезда «Мажора» в социальных сетях рассказал о съемках Муцениеце в продолжении картины «В клетке», в которой он исполняет главную роль и выступает продюсером. В то же время его экс-супруга попросила передать ей на ознакомление сценарий продолжения фильма, однако продюсеры настаивали на подписании соглашения о неразглашении сюжета, прежде, чем его предоставят. Требование подписания документов о соблюдении секретности без прочтения самого сценария актриса посчитала странным, поэтому она не появится в продолжении сериала.



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