Полуголая 46-летняя Натали предстала в новом клипе в образе Венеры

21.08.2020, 19:17, Разное

Певица Натали сняла новое музыкальное видео, в котором предстала в образе Венеры. При этом 46-летняя поп-дива не побоялась сняться в клипе полуголой.

Наталья Рудина, известная под псевдонимом Натали, продолжает покорять хит-парады РФ и ближнего зарубежья, несмотря на то, что ее взлет на музыкальный Олимп состоялся еще в 1990-х годах. Ее возврат на большую сцену в 2000-х стал триумфальным и принес артистке новую волну популярности. Певица записала ряд шлягеров, в том числе, в сотрудничестве с Николаем Басковым и MC Doni, что только увеличило аудиторию поклонников российской звезды. Новый клип, который сняла артистка, является видеорядом песни «Поехали на дачу». В ролике Натали выступила в образе Венеры, облаченной в изысканное платье, обшитое стразами. Однако наибольшим сюрпризом для поклонников звезды станет то, что 46-летняя исполнительница не побоялась сняться полуобнаженной.

По ее задумке режиссера Марии Скобелевой клип сделан с нарочитой искусственностью монтажа кадров, однако это только дополняет сюрреалистичный эффект. В ролике появляются атлетически сложенные мухи, роль которых выполняют мужчины и ложе в виде ракушки в розовых тонах. В песне Натали приглашает в загородный дом, клип же визуально демонстрирует все преимущества дачного отдыха. Интересно, что сельский клуб в клипе авторы ролика оформили как «DISCOТЕПЛИЦУ», работниками которой являются все те же парни-культуристы.

Сама же главная звезда клипа появляется в кадре в нескольких амплуа, она и трудится на грядках, и девушка байкера на игрушечном мотороллере с коляской, красотка эпохи Возрождения, дискодива и даже греческая богиня Венера. Причем в данном образе артистка, как пишет «Политэксперт», не побоялась показать свою роскошную фигуру, представ полуголой. Яркая песня, несмотря на окончание летнего сезона, имеет все шансы стать хитом, а красочное видео только поспособствует его популярности. Трек уже появился на музыкальных сервисах от Яндекс, Apple и Google, а видео на YouTube стремительно набирает количество просмотров.