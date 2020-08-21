«Везет мне на Сережек»: Елена Воробей запечатлена в объятьях экс-солиста группы «Лесоповал» Сергея Куприка

21.08.2020, 19:17, Разное

53-летняя Елена Воробей в своем микроблоге в Instagram опубликовала совместный снимок с экс-солистом группы «Лесоповал» Сергеем Куприком. На представленных кадрах юмористка позирует в объятьях музыканта, кокетливо глядя на камеру.

В описании под фотографией Воробей поделилась, она начала общаться с Куприком после исполнения его песни на шоу «Три аккорда». Певцу очень понравилось выступление артистки, и он написал ей об этом в социальных сетях. Юмористка призналась, считает все встречи неслучайными и загадала, чтобы ее репертуар пополнился новыми композициями экс-солиста коллектива «Лесоповал», с которым они еще «споют…ся». К тому же артистке всю жизнь «везет на Сережек».

Поклонницы Елены Воробей откликнулись множеством восторженных комментариев, пожелав знаменитости женского счастья и отметив, что артистка прекрасно смотрится с Куприком. Однако музыкант быстро ответил, что женат и счастлив в браке, а с юмористкой они дружат всей семьей. Кроме того, опубликованный снимок был сделан именно его законной супругой.