Российский одеколон Boris с ароматом перегара завоевал сердца миллиона европейских женщин

21.08.2020, 19:05, Разное

На европейском рынке был продан миллионный флакон российского одеколона Boris for lady с ароматом перегара от известного производителя бытовой химии и пестицидов «Кировхим». Как сообщает создатель популярного бренда, секрет успеха заключается в удачно подобранной композиции запахов, а выбор столь необычного аромата он объяснил «особенностями любовной психологии».

«Женщина любят мужчину, а мужчина любит выпить – этот любовный треугольник никогда не был равнобедренным. Boris ломает традиционные правила геометрии отношений и устанавливает свои справедливые законы, где каждый угол равен 40 градусам», – рассказал известный одеколонье Антон Борисов.

Так, производитель сообщил, что аромат «Boris for man» вскоре поступит в продажу и будет иметь «приятный запах зарплатного дня». Объем флакона «Бориса» для мужчин будет начинаться от 0,5 литра.