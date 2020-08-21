 

Российский одеколон Boris с ароматом перегара завоевал сердца миллиона европейских женщин

21.08.2020, 19:05, Разное

На европейском рынке был продан миллионный флакон российского одеколона Boris for lady с ароматом перегара от известного производителя бытовой химии и пестицидов «Кировхим». Как сообщает создатель популярного бренда, секрет успеха заключается в удачно подобранной композиции запахов, а выбор столь необычного аромата он объяснил «особенностями любовной психологии».

«Женщина любят мужчину, а мужчина любит выпить – этот любовный треугольник никогда не был равнобедренным. Boris ломает традиционные правила геометрии отношений и устанавливает свои  справедливые законы, где каждый угол равен 40 градусам», – рассказал известный одеколонье Антон Борисов.

Так, производитель сообщил, что аромат «Boris for man» вскоре поступит в продажу и будет иметь «приятный запах зарплатного дня». Объем флакона «Бориса» для мужчин будет начинаться от 0,5 литра.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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