 

Каждый пятый украинец считает, что мир на Донбассе возможен только после победы одной из сторон – опрос

21.08.2020, 18:45, Новости дня

Каждый пятый украинец считает, что мир на Донбассе возможен только после победы одной из сторон. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом “Демократические инициативы” и Центром Разумкова.

21,7% опрошенных уверены, что мир на востоке Украины можно установить только с позиции силы – когда одна из сторон одержит победу.

48,3% украинцев считают, что ради мира в стране можно пойти на определенные компромиссы, но не на все.

20% респондентов думают, что для достижения этой цели необходимо идти на любые компромиссы.

Еще 10% опрошенных не смогли ответить на вопрос.

Опрос проводился совместно фондом “Демократические инициативы” и Центром Разумкова с 14-го по 19 августа во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Опрошено 2018 человек в возрасте старше 18 лет методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики “ЛДНР” заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

Командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко подчеркивал, что украинские военные будут расценивать как наступление любой обстрел со стороны российских наемников.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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