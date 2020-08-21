Врачи омской больницы разрешили транспортировать Навального в Германию

21.08.2020, 18:45, Новости дня

Врачи омской больницы скорой помощи, в которой находится российский оппозиционный политик Алексей Навальный, согласились с тем, чтобы их немецкие коллеги транспортировали оппозиционера в Германию. Об этом сообщила “Медуза” 21 августа.

Решение приняли на консилиуме, где присутствовала в том числе жена оппозиционера Юлия Навальная, передает издание.

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш написала в Twitter, что переговоры о транспортировке Навального сдвинулись с мертвой точки.

“Есть вероятность, что Навального сейчас удастся перевезти. Жаль, что для принятия этого решения врачам потребовалось столько времени. Самолет ждет с утра, документы тоже были готовы тогда же”, – отметила она в своем посте.

Переговоры о транспортировке Алексея сдвинулись с мертвой точки. Есть вероятность, что Навального сейчас удастся перевезти. Жаль, что для принятия этого решения врачам потребовалось столько времени. Самолёт ждёт с утра, документы тоже были готовы тогда же

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Родственникам Навального, жене Юлии и брату Олегу, которые находятся в омской больнице, днем 21 августа не разрешили встретиться с немецкими врачами. По словам жены оппозиционера, медиков из ФРГ вывели через запасной вход и посадили в машину. Попытки Ярмыш, Навальной и главы Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова подойти к авто блокировались людьми в штатском.

О том, что Навальный останется на лечении в Омске, сообщил главный врач больницы Александр Мураховский.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.

21 августа жена Навального сегодня сообщила, что транспортная полиция нашла вещество, которым отравили оппозиционера. Его соратники считают, что именно поэтому врачи отказываются “отдавать” политика для лечения в Германию.

Источники ТАСС и “Медузы” информацию о найденном яде опровергли. Заместитель главного врача больницы скорой помощи №1 Омска Анатолий Калиниченко также сообщил, что в результате исследования анализов Навального медики не выявили следов каких-либо ядов. Основным рабочим диагнозом Навального в больнице назвали нарушение обмена веществ.

Житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

В аэропорт Омска утром 21 августа прилетел самолет, который готов доставить Навального на лечение в Германию, однако российские врачи после консилиума отказались отпускать политика якобы из-за его нестабильного состояния.