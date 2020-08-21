Политолог: Координационный совет оппозиции Белоруссии – детский сад

21.08.2020, 18:43, Разное

По мнению Дмитрия Болкунца, в настоящий момент в Белоруссии происходят уникальные вещи, творится история. На улицы выходят сотни тысяч жителей республики, чтобы выразить свое мнение. Очевидно, что Александр Лукашенко испуган происходящим. Он пытается подавить протестные настроения всевозможными способами.

Эксперт отметил, что недовольство среди населения зародилось давно. Фальсификация выборов стала последней каплей. У Лукашенко был крайне низкий рейтинг. Он привел экономику страны к полной катастрофе, испортил отношения с другими государствами.

Происходящее в Белоруссии также можно назвать последствиями пандемии коронавируса, считает политолог. С самого начала Лукашенко отказывался верить в существование этой инфекции. А когда стало известно о смертях от COVID-19 в республике, президент лишь глумился.

Болкунец не видит иного выхода для граждан Белоруссии, как проведение новых выборов. Есть несколько способов, один из которых – добровольная отставка Александра Григорьевича. Согласно Конституции, он должен будет передать полномочия премьер-министру. Далее по закону в течение 70 дней нужно провести выборы.

“Это реальный механизм передачи власти. Какие бы советы оппозиция не создавала – это все детский сад”, – считает эксперт.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 16 Авг 2020 в 7:55 PDT

Напомним, ранее о действиях Александра Лукашенко высказался психолог. Специалист назвал слабости действующего президента Белоруссии и объяснил, почему политик лишился доверия народа.