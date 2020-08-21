Древнейшее произведение искусства было обнаружено в Великобритании

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21.08.2020, 18:40, Новости дня

Британскими археологами был обнаружен самый древний образец изобразительного искусства. Специалистам удалось найти фрагменты камня с выгравированными абстрактными рисунками.

По словам исследователей, 14 000-23 000 лет назад они были созданы местными охотниками и собирателями. Образцы состоят из параллельных прямых линий и длинных изогнутых разрезов. Как утверждают специалисты, эти знаки были сделаны одним автором при помощи одних и тех же инструментов.

Археологи заметили также на фрагментах камня признаки зооморфных изображений, которые отличаются отдаленным сходством с реальностью. Найденные рисунки ученые относят к Мадленской культуре, которая распространилась из Иберии и Южной Франции после последнего ледникового периода. Ее отличительной чертой является расцвет искусства.



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