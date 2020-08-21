Россия начнет международные испытания вакцины от коронавируса

21.08.2020, 18:28, Новости дня

Россия планирует начать международные клинические испытания своей вакцины против коронавируса «Спутник V», которую она уже одобрила для использования.

В испытаниях примут участие Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Филиппины, а Бразилия и Индия также ведут переговоры о предоставлении волонтеров, рассказал Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций, который поддерживает вакцину.

По его словам, тестирование в России и за рубежом будет соответствовать международным стандартам.

Дмитриев добавил, что это исследование будет одним из самых масштабных в мире. Испытания будут происходить параллельно с вакцинацией работников, относящихся к группе риска.

Россию критикуют за поспешность регистрации и применения вакцины, разработанной московским институтом Гамалеи совместно с фондом благосостояния и Министерством обороны, а также за непрозрачность данных о вакцине.

Однако Дмитриев заверил, что научную работу о вакцине опубликует крупное западное издание. Он отказался уточнить название издания из опасений по поводу «политического давления».