Эксперт перечислил вероятные причины гибели российского генерала в Сирии

21.08.2020, 18:08, Новости дня

«На первый взгляд выглядит как классический подрыв на фугасе. Судя по характеру взрыва, скорее всего, он управляемый. Это не прилет мины, ни обстрел», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владислав Шурыгин, комментируя опубликованную в Сети видеозапись, на которой предположительно запечатлен момент гибели в Сирии генерала Вячеслава Гладких.

Военный эксперт Владислав Шурыгин не исключает, что к гибели генерал-майора Вячеслава Гладких привела ошибка, допущенная инженерным дозором, саперами из его колонны. «Согласно правилам, при остановке колонны военные спешиваются, занимают оборону, вперед уходит дозор, информация о происходящем передается по закрытой связи в командный центр», – напомнил он.

«Сама по себе остановка военной колонны не считается нарушением устава. Есть много нюансов, которые могли остановить колонну. Она могла упереться в какую-то преграду и нужно было принимать решение, что делать дальше. Еще колонна могла получить приказ развернуться или перенацелиться», – отметил эксперт.

«В таких случаях проводится целый комплекс мероприятий. Но из видео неясно, был ли выставлен дозор, занимали бойцы круговую оборону или нет. Неясно, сколько вообще они стояли там. Если несколько часов, то это одно, если остановились на две-три минуты – это другое. Если это место их постоянной остановки, то это третье. В этой ситуации слишком много неизвестных», – считает Шурыгин.

«Колонна ездила по этому месту пять раз или военные в первый приехали на эту точку? Если они решили притормозить второй или третий раз на одном и том же месте, то этим мог воспользоваться противник. Но не исключено, что сработал и лежавший неподалеку старый боеприпас, который кто-то ненароком задел. Если этот участок дороги был в свое время районом боев, то таких мин или снарядов могло валяться вокруг сколько угодно», – отметил эксперт.

В пятницу в Сети появились кадры, на которых предположительно запечатлен взрыв, произошедший во вторник на севере Сирии – возле нефтяного поля Ат-Тайм в 15 километрах от города Дейр-эз-Зор. На записи видно, как несколько людей в российской военной форме идут вдоль колонны техники. Они минуют человека, снимающего происходящее на камеру смартфона, а через несколько мгновений после этого раздается взрыв.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что во вторник в Сирии погиб генерал-майор заместитель командующего 36-й общевойсковой армией Вячеслав Гладких. Еще двое российских военных ранены. По предварительным данным, взрыв прогремел в тот момент, когда российская военная колонна возвращалась на базу после выполнения гуманитарной миссии.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Погибшего представят к государственной награде, а его семье будет оказана помощь.