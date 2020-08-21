 

В РФ начали разработку антиалкогольной концепции

21.08.2020, 18:08, Новости дня

В следующем году должна быть утверждена концепция сокращения потребления алкоголя до 2030, разрабатываемая Минздравом, Роспотребнадзором и Минпросвещения совместно с региональными властями, говорится в проекте плана основных мероприятий в рамках Десятилетия детства.

«Ответственные исполнители и соисполнители: Минздрав России, Роспотребнадзор, Минпросвещения России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Ожидаемый результат: 2021 год – утверждение Концепции сокращения потребления алкоголя в Российской Федерации на период до 2030 года и дальнейшую перспективу», – цитирует документ РИА «Новости».

Напомним, Минздрав поддерживал предложение повысить минимальный возраст продажи алкоголя в РФ с 18 лет до 21 года, в ведомстве считают это эффективной мерой для сокращения прямых рисков для здоровья, а также для уменьшения числа ДТП и преступлений.



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