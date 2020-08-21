Принцесса Мария-Олимпия встречается с сыном виконта Коудрэя

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21.08.2020, 18:01, Разное

Принцесса Греции и Дании, дочь наследного принца Павла Мария-Олимпия рассекретила нового бойфренда. И стал им не “простолюдин”, а молодой человек с титулом – Перегрин Пирсон, сын Майкла Пирсона, 4-го виконта Коудрэя. Сейчас пара отдыхает вместе в Греции, и Instagram не смог скрыть их романтической связи – Мария-Олимпия опубликовала снимок с бойфрендом, где они вместе едут на мопеде и наслаждаются летом. 

Если о 23-летней Марии-Олимпии известно достаточно, то Перегрин Пирсон не самый частый гость глянцевых изданий. Он управляющий недвижимостью, потомок семьи помещиков и когда-нибудь унаследует от своего отца титул 4-го виконта Коудрэя. Он вращается в высшем обществе, в том числе, благодаря Коудрэй-парку, одному из эпицентров светской жизни в Сассексе. Вскоре молодому человеку исполнится 26 лет.

Принцесса Мария-Олимпия и Перегрин Пирсон

Отметим, что ранее Марии-Олимпии приписывала роман с самим принцем Гарри, а также с Питером Брантом – завсегдатаем светских тусовок, сыном супермодели 90-х Стефани Сеймур и миллионера, коллекционера и издателя Питера Бранта. Они несколько раз выходили в свет вместе, их считали не более чем просто друзьями, но в 2016 году они посетили вечеринку обувного бренда Aquazzura на Мэдисон-авеню. Там молодые люди не скрывали своих чувств от окружающих – держались за руки и нежно обнимали друг друга. Вместе они появились и на Балу Института костюма, но до публичных объятий дело не дошло.

Мария-Олимпия и Питер БрантПерегрин Пирсон с подругой Индией Кливли



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