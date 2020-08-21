Президент Бразилии перепутал карлика с ребенком и усадил его себе на плечо

21.08.2020, 17:48, Новости дня

Президент Бразилии Жаир Болсонару посетил штат Сержипи, где открыл электростанцию. Во время встречи со своими сторонниками он подхватил на руки, как ему показалось, ребенка и усадил к себе на плечо. Однако оказалось, что президент взял на руки взрослого мужчину-карлика. Инцидент попал на видео.

Президенту сказали, что он взял на руки взрослого человека. Болсонару сразу передал карлика другим мужчинам и ушел. Однако человек, которого подхватил президент, судя по видео, не обиделся. На кадрах он демонстрирует радость и машет собравшимся.

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— Gstv (@Temakidefeijao) August 19, 2020

Напомним, президент Бразилии Жаир Болсонару заболел коронавирусом в начале июля. В конце месяца первая леди Бразилии Мишель Болсонару также заразилась коронавирусом.

Подозрения на COVID-19 у главы государства возникали еще в марте, после его встречи с президентом США Дональдом Трампом.