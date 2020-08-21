Умер тесть Порошенко. Названы дата и время прощания

21.08.2020, 17:20, Новости дня

Умер тесть пятого президента Украины Петра Порошенко – отец его жены Марины, Анатолий Переведенцев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил политолог Павел Нусс.

“На 88 году жизни наш мир покинул Анатолий Переведенцев, отец Первой Леди Марины Порошенко. Приносим самые искренние соболезнования родным и близким Марины Анатольевны и всей вашей семье. Мужайтесь, родная наша. Неимовернные испытания для всей семьи принес этот тяжелый год. Мы с вами, рядом”, – написал он в ночь с 20 на 21 августа.

Нусс также отметил, что церемония прощания еще не состоялась.

На 88 году жизни наш мир покинул Анатолий Переведенцев, отец Первой Леди Марины Порошенко.Приносим самые искренние … Posted by Pavlo Nuss on Neljapäev, 20. august 2020

Бывшая сотрудница офиса президента Наталия Бутенко написала в Facebook, что церемония прощания с тестем Порошенко состоится 22 августа в 11.00 по адресу улица Богдана Хмельницкого, 27, в здании Национального музея медицины Украины.

Тато – дуже особлива людина для кожної доньки. А особливо для доньки, яка і зовні, і за характером дуже схожа на свого…

Опубликовано Nataliya Butenko Пятница, 21 августа 2020 г.

Отец Марины Порошенко некоторое время был заместителем министра здравоохранения УССР. Сама она окончила Киевский медицинский институт. Она кандидат медицинских наук, автор первой в независимой Украине кандидатской диссертации.